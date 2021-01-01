Бюро переводов «Translion»

Огромный мир, огромное пространство для коммуникации – только в нашем современном обществе возникла такая потребность в переводах. Еще лет сто назад переводились, в основном, преимущественно только художественные тексты. Сейчас же этот спектр расширился до невозможного – тексты медицинского направленность, целая масса технических, огромное количество различной документации и многое другое.
С таким массивом направлений может справиться только серьезно настроенное бюро переводов. Наша компания Translion стремится именно к такому охвату всех направлений, при этом никогда не забывая о качестве предоставляемых услуг.
Наше бюро переводов в Киеве стремится предоставить максимум услуг нашим клиентам, также не забывая и об их стоимости. Мы всегда регулируем цену таким образом, чтобы она была доступна для каждого клиента.
(виды перевода, языки)
(синхронный, последовательный)
(нотариальный, апостиль, печать бюро)
Своевременное выполнения заказа – наше кредо, мы работаем в таком режиме, чтобы в точно указанный срок предоставить заказчику уже готовый и полностью выполненный текст;
Как уже говорилось выше, мы стремимся охватить все направленности переводческой деятельности – тексты технического характера, медицинские тексты, занимаемся художественными переводами и многими другим направлениями;
Выполняем срочные заказы, когда клиенту необходимо перевести конкретный текст буквально на следующий день;
Набираем в команду только профессионалов, у которых помимо лингвистического образования есть и другая специальность (медицина, физика, программирование, юриспруденция и т.д.).
Обращаясь в наше бюро переводов, вы можете быть уверены в выполнении работы согласно оговоренным срокам. Мы гарантируем также много других преимуществ, которые обеспечивают заказчикам комфорт. Если интересует хорошее бюро переводов, Киев – город, где мы находимся. Но география предоставления наших услуг шире. Благодаря современным средствам связи, нет препятствий в приеме заказов из других городов.
Агентство переводов «Translion»: алгоритм деятельности
Наше бюро переводов работает следующим образом:
- Мы получаем текст и знакомимся с содержанием. На этом, как и на остальных этапах, клиентам гарантируется конфиденциальность информации. Это значит, что содержимое документации или научной работы не будет передано другим людям.
- За клиентом закрепляется персональный менеджер, который будет контролировать, чтобы озвученные пожелания были учтены.
- Текст передается профильному переводчику, которому близка тематика (медицина, юриспруденция, ИТ дисциплина, прочее).
- Переводчик выполняет работу, тщательно проверяя профессиональную и узкоспециализированную терминологию в тексте.
- К работе приступает корректор. Наше агентство переводов понимает, насколько важно, чтобы текст тщательно проверили. Это – причина, по которой над ним работают несколько объективных специалистов, включая редактора и узкопрофильного переводчика.
- Выполненный заказ передается клиенту. Мы тщательно следим, чтобы работа завершилась согласно оговоренному дедлайну.
Если вы ищете бюро переводов, Киев предлагает немало вариантов. Но «Translion» обеспечивает клиентам массу конкурентных преимуществ, благодаря этому наработанному алгоритму. Связаться с нами можно по телефону или электронной почте.
Информация, поступающая от клиентов, не взирая ни на какие обстоятельства, не будет известна третьим лицам. Поэтому нам можно без опасения доверить самые важные документы.
Благодаря плодотворному сотрудничеству с носителями языка, перевод любого материала будет максимально соответствовать оригиналу, что является крайне важным при работе со специализированными текстами.
У каждого нашего заказчика есть собственный персональный менеджер, который знает обо всех индивидуальных пожеланиях заказчика, и старается сделать все возможное для удобного и оперативного сотрудничества.
Текст, поступающий от клиента, будет полно и точно передавать мысль автора в доступной для читателя форме. . Поэтому нам можно без опасения доверять в обеспечении верности научного перевода, его ясности и доходчивости.
Применение современных технологий в нашей работе гарантирует высочайшее качество оказываемых услуг.
Каждый специализированный перевод будет иметь свой глоссарий используемой терминологии. Такой подход исключает неоднозначное или ошибочное толкование терминов.
Полному переводу подлежит не только основной материал, но и любые встречающиеся в нем фрагменты, например, сокращения, сноски, картинки.
Мы не допускаем некорректного или неточного перевода с опечатками, ошибками, поэтому тщательно перепроверяем проделанную работу.
Мы знаем, как дорого время клиента, поэтому наше бюро переводов срочно выполняет заказы и никогда не подводит по срокам.
Благодаря адекватной стоимости наших услуг и гибкой ценовой политике, сотрудничество с нами превращается в приятное и очень выгодное мероприятие.
Более
31 000
страниц
инструкций
Свыше
50 000
страниц
в области нефти и газа
Более
20 000
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фармацевтических переводов
Свыше
45 000
страниц
договоров и соглашений
Более
35 000
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технических переводов
Срочный перевод как часто мы с этим сталкиваемся в повседневной жизни. Ритм жизни ускоряется с каждым днем, конкуренты не дремлют, и все чаще приходится сталкиваться с ситуацией "мне нужно это сейчас" или "это было нужно еще вчера". Для таких случаев существует услуга срочного перевода, которая подразумевает выполнения перевода в кратчайшие сроки.
Мы выполняем срочный перевод без потери качества и без надбавки за срочность. Вы можете не переживать за качество предоставляемых нами услуг, так как выполнением срочных переводов занимаются настоящие профессионалы.Обращайтесь в агентство переводов Translion, мы с радостью поможем вам со срочными переводами.
Перевод текста с одного языка на другой является сложным делом. Особенно максимально точный и правильный перевод. Несмотря на то, что в целях экономии средств некоторые предпочитают обходиться собственными силами, все-таки верным решением будет обратиться к профессионалам. Этим вы гарантируете, что перевод текста будет произведен без ошибок и четко в требуемый срок.
Благодаря работающим у нас профессиональным лингвистам-переводчикам, имеющим профильное образование, бюро переводов «Translion» оказывает эффективные услуги по переводу текстов любой сложности с множества языков. Мы переводим как иностранные литературные тексты, так и техническую документацию.
Технический перевод должен верно передавать смысл оригинала в форме, по возможности близкой к форме оригинала. В техническом переводе важно не просто досконально владеть иностранным языком, а иметь определенные знания, разбираться в той или иной технической отрасли. Любой, профессионально выполненный перевод требуют исключительно специфических знаний и должен выполняться специалистом, досконально разбирающимся в тематике.
Именно такие профессионалы работают в бюро переводов Киев. Верность технического перевода определяется тем, насколько хорошо переводчик знает язык оригинала и предмет изложения. Однако верный смысл должен быть передан ясно и доходчиво.
Медицинский перевод требует специфических знаний медицинских терминов, предельной грамотности, полноты и внимательности, так как незначительная неточность в тексте может привести к непредсказуемым последствиям, связанным со здоровьем и жизнью людей.
Агентство переводов Translion имеет в своем штате специалистов отлично разбираются в медицине и владеют медицинской терминологией, поэтому нам доверяют перевод научных публикаций, методической литературы, сопроводительных документов к медицинскому оборудованию и программным продуктам, аннотаций к лекарственным препаратам, справок, результатов медицинских обследований и заключений.
Юридический перевод - один из самых востребованных видов перевода на сегодняшний день. Это связано с постоянным развитием внешнеэкономических отношений, а также с укреплением политических и культурных связей между разными странами.
Перевод юридических текстов включает в себя перевод договоров, свидетельств, контрактов, уставов, официальных документов, учредительной документации, сертификатов, судебных документов, доверенностей, заявлений, нотариальных документов, лицензий, законов и нормативно-правовых актов и другой документации, с которой имеют дело юристы.
Устный перевод, когда же он нам необходим? Думаю, каждый из нас задавался данным вопросом. Однако, когда сталкиваешься с необходимостью устного общения будь то в бизнесе или посещая другую страну, понимаешь важность устного перевода. Ваш знакомый студент-лингвист или старшеклассник языкового лицея, конечно, может иногда прийти на помощь.
Скажем, в туристических эпизодах без строгих требований к переводу. Но если вы должны понять или информировать зарубежных партнеров или клиентов, без профессионального перевода не обойтись.Ведь при устном переводе важно не только правильно передать смысл, но и сделать это максимально точно.
Мы работаем не только по всем направлениям и особенностям переводов, но и стремимся постоянно расширять количество языков. Сейчас к нам могут обратиться все, кому необходим качественный перевод с какого-либо западноевропейского языка (английский, французский), ближневосточного (иврит, арабский) или же азиатского (японский, корейский). Наше бюро переводов в Киеве работает также с рядом редких языков, арсенал которых мы постоянно пытаемся пополнять.